JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bangkok United vs Persib: Marc Klok Kembali, Janjikan Sesuatu untuk Maung Bandung

Selasa, 30 September 2025 – 22:08 WIB
Bangkok United vs Persib: Marc Klok Kembali, Janjikan Sesuatu untuk Maung Bandung
Gelandang Persib Bandung Marc Klok. Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Bangkok United pada laga kedua Grup G AFC Champions League Two 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Bangkok United vs Persib akan digelar pada Rabu (1/10/2025) di Stadion Pathum Thani, Thailand.

Kabar baik datang dari lini tengah Maung Bandung. Gelandang andalan Marc Klok dipastikan pulih dari cedera dan siap tampil sejak menit awal.

Kehadiran pemain bernomor punggung 23 itu diharapkan mampu menambah energi dan pengalaman bagi tim yang tengah memburu poin penting di fase grup.

Fokus dan Waspada

Klok menegaskan dirinya dalam kondisi bugar dan siap memberikan segalanya demi membawa pulang hasil positif dari Thailand.

Menurutnya, setiap laga di ajang ACL Two memiliki tekanan yang berbeda karena atmosfer kompetisi sangat tinggi.

"Ketika tim bermain di ACL Two, kami bermain di level yang tinggi. Semua tim ingin lolos dari fase grup dan melangkah lebih jauh," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Namun, Klok juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak lengah. Bangkok United disebut memiliki kualitas yang bisa menjadi ancaman besar, apalagi tampil di hadapan publik sendiri.

Marc Klok pulih dari cedera dan siap memimpin Persib Bandung hadapi laga panas kontra Bangkok United di ACL Two. Apa janjinya?

