Bangun Ekosistem Sepak Bola Sehat, Kemenpora Gelar KIE Suporter di Sumbar

jpnn.com, JAKARTA - Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Suporter Sepak Bola digelar di Hotel Truntum, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/9/2025).

Agenda ini menjadi langkah penting pemerintah dalam mendorong transformasi sepak bola nasional menuju industri olahraga yang modern.

Acara dibuka langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora, Raden Isnanta, didampingi Asisten Deputi Olahraga Profesional, serta perwakilan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI.

Turut hadir perwakilan suporter Semen Padang dan unsur OPD provinsi maupun kota. Selain itu hadir pula Polda Sumbar, pemerhati sepak bola, pelatih sepak bola, dan owner Semen Padang FC yang ikut memberi masukan terkait pengelolaan kompetisi dan tata kelola suporter.

Dalam sambutannya Isnanta menegaskan, Sumatera Barat memiliki potensi besar bukan hanya dari sisi prestasi klub, tetapi juga dalam pengelolaan suporter yang bisa menjadi model bagi daerah lain.

“Klub sepak bola di Sumbar merupakan salah satu yang terbaik dari beberapa klub yang sudah kami temui. Niatnya sama di berbagai tempat, yaitu memajukan sepak bola,” ujarnya.

Isnanta juga menilai ekosistem pertandingan Liga 1 yang dijalani Semen Padang sudah menunjukkan gambaran positif.

“Ekosistem pertandingan Liga 1 Semen Padang yang di dalamnya ada suporter fanatik dinilai cukup baik. Salah satu indikatornya adalah tertibnya suporter, pengamanan yang rapi, organisasi suporter yang sudah berbadan hukum, dampak UMKM yang menggembirakan, serta komunikasi efektif yang terjalin baik antara pemilik klub, kepolisian, tenaga kesehatan, suporter, penyelenggara, dan berbagai pihak terkait,” ujar Isnanta.