Bangun Gedung Baru, Uhamka Jadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berperadaban

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (Uhamka) menyelenggarakan groundbreaking dan penandatanganan prasasti Gedung Uhamka Tower & Convention Hall pada Sabtu (8/11).

Agenda ini merupakan rangkaian kegiatan Milad Muhammadiyah ke-113 dan Milad ke-68 Uhamka yang digelar Uhamka dalam mengawali peresmian pembangunan proyek gedung baru Uhamka, yaitu Gedung 8 Lantai Uhamka Tower dan Gedung 3 Lantai Uhamka Convention Hall.

Peresmian langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah dan pemprov Jakarta, sebagai langkah ikhtiar Uhamka dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan memfasilitasi pendidikan unggul dan berkualitas untuk kemajuan peradaban bangsa Indonesia.

Uhamka Tower merupakan Gedung 8 Lantai dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti Pelayanan Mahasiswa, Sports Hall, Executive Meeting Room, Plaza Hall, dan Executive Hybrid Class Room.

Selanjutnya, Uhamka Convention Hall merupakan gedung 3 lantai yang difungsikan sebagai aula besar dalam menampung kapasitas 1800 orang untuk penyelenggaraan acara-acara besar, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan Wisuda kelulusan mahasiswa.

Ada juga Mini Convention Hall dengan kapasitas 400 orang yang ditujukan untuk penyelenggaraan agenda-agenda besar Uhamka, seperti Pengajian Awal dan Pengajian Akhir Ramadan.

Prof. Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya atas pencapaian, dan perkembangan pesat Uhamka, sebagai sebagai PTMA unggul.

Ini menjadi salah satu perguruan tinggi terbesar di Jakarta, melalui pembangunan proyek Uhamka Tower & Convention Hall yang merupakan bagian kontribusi Uhamka dalam membangun peradaban bangsa berkemajuan.