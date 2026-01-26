Bangun Jembatan Permanen di Sejumlah Wilayah Pascabencana, Menteri PU: Kalau Ambruk, Saya Dihujat

jpnn.com - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pihaknya tengah membangun jembatan permanen di sejumlah titik wilayah pascabencana Sumatera.

Dody menyebutkan, bahwa jembatan sementara yang saat ini sudah ada, kerap dilalui oleh kendaraan yang mengangkut barang logistik dengan kapasitas besar.

Padahal jembatan yang dibangun sebenarnya hanya boleh dilalui kendaraan dengan bobot maksimal 10 hingga 20 ton.

Hal itu diutarakan Dody dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).

“Memang kemarin-kemarin sebelum ada masalah bencana itu adalah akses nasional untuk logistik kelas berat, Pak. 30 ton, 40 ton, atau kendaraan-kendaraan lain yang overload,” ucap Dody.

“Jembatan-jembatan fungsional yang maksimum hanya bisa dilalui 10 sampai 20 ton, kami sering dikomplain. Pak, tim Bapak juga sering komplain ke kami, kapan ini dibuat permanennya,” tuturnya.

Untuk itu, Dody mengaku saat ini memaksakan agar sejumlah jembatan harus segera dibangun secara permanen.

Dia mengaku khawatir apabila jembatan yang sudah dibangun sementara ini rusak akibat sering dilalui oleh kendaraan khususnya truk dengan muatan lebih dari 30 ton.