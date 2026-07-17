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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bangun Kemandirian Difabel, Lestari Moerdijat Dorong Pemanfaatan Teknologi AI

Jumat, 17 Juli 2026 – 19:58 WIB
Bangun Kemandirian Difabel, Lestari Moerdijat Dorong Pemanfaatan Teknologi AI - JPNN.COM
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan pemanfaatan artificial intelligence (AI) bagi penyandang disabilitas harus terus ditingkatkan sebagai bagian upaya melaksanakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dia mengingatkan pembukaan UUD 1945 memberi mandat yang sangat jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

"Pemanfaatan AI bagi disabilitas merupakan bagian pelaksanaan amanat konstitusi," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya yang diterima JPNN.com, Jumat (17/7).

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Menurut Lestari, kecerdasan buatan atau AI kini menjadi harapan baru bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

"Teknologi ini dinilai mampu menjadi alat bantu yang efektif untuk meningkatkan kemandirian, mulai dari mengenali objek sekitar hingga menerjemahkan bahasa isyarat," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Menurut Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR itu, AI menawarkan berbagai fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

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"Bagi tunanetra, teknologi seperti computer vision dapat membantu mendeskripsikan gambar dan lingkungan sekitar,"" tambah Rerie.

Sementara itu, bagi tunarungu, fitur transkripsi ucapan ke teks (speech-to-text) dan penerjemahan bahasa isyarat membuka akses komunikasi yang lebih luas.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai kecerdasan buatan atau AI kini menjadi harapan baru bagi penyandang disabilitas di Indonesia

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TAGS   penyandang disabilitas  Difabel  Lestari Moerdijat  MPR RI  Teknologi AI 
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