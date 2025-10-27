Bangun SDM Berdaya Saing Global, PIS Raih Sertifikasi Top Employer 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina International Shipping (PIS) meraih sertifikasi Top Employer 2025.

Sertifikasi ini diberikan oleh Top Employers Institute (TEI), lembaga global independen yang menilai dan mengakui praktik terbaik pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai perusahaan di seluruh dunia.

PIS berhasil melewati seluruh tahapan asesmen dan verifikasi yang ketat.

Proses sertifikasi meliputi pengisian HR Best Practices Survey, verifikasi data, serta audit independen oleh tim global TEI yang menilai kesesuaian praktik SDM PIS dengan standar global Top Employer, mencakup strategi pengelolaan SDM, lingkungan kerja, hingga pengembangan kepemimpinan.

Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PIS, Dewi Kurnia Salwa menuturkan capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh fungsi di PIS yang konsisten menerapkan semangat Excellence dalam setiap aspek pengelolaan SDM.

“Kami terus berkomitmen membangun ekosistem kerja yang sehat, produktif, dan berorientasi pada pengembangan talenta unggul untuk mendukung transformasi bisnis dan keberlanjutan perusahaan,” ujarnya.

Dewi menambahkan sertifikasi Top Employer 2025 bukan hanya simbol prestise, tetapi juga bukti nyata bahwa PIS mampu bersaing di tingkat global.

Pengakuan ini memperkuat posisi PIS sebagai perusahaan yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan sekaligus memperkokoh reputasi PIS sebagai Employer of Choice di industri energi dan logistik maritim.