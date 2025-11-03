Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Bangunan Kelas SMP 1 Pasundan Bandung Ambruk, 6 Siswa Terluka

Senin, 03 November 2025 – 16:08 WIB
Bangunan ruang kelas di SMP Pasundan 1 Bandung, ambruk, pada Senin (3/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak enam pelajar di SMP Pasundan 1 Bandung harus dibawa ke rumah sakit setelah tertimpa reruntuhan bangunan kelas.

Peristiwa bangunan kelas ambruk ini terjadi saat jam istirahat sekitar pukul 11.00 WIB.

Petugas BPBD Kota Bandung Krisna Aditia mengatakan, bangunan yang ambruk ini merupakan ruang kelas yang sedang direnovasi.

"Ketika jam 11.00 WIB ini bangunannya sudah bangunan lama, dan sudah keropos. Di dalamnya ada enam orang siswa dan satu pekerja yang sedang kerja, sedang di dalam tiba-tiba jatuh reruntuhannya," kata Aditia ditemui di lokasi kejadian, Senin (3/11).

Para siswa yang sedang berada di dalam ruangan, kemudian tertimpa bangunan yang tiba-tiba ambruk. Mereka lalu dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Bandung Kiwari untuk pengobatan.

Adapun bangunan kelas yang ambruk adalah kelas VIII D, dan saat kejadian tidak semua siswa ada di dalam ruangan.

"Siswa ini sekarang dilarikan ke (RS) Bandung Kiwari, kondisinya ada yang luka ringan, dua lagi sedang di rontgen juga, ada satu pegawai," tuturnya. (mcr27/jpnn)

Sebanyak enam siswa SMP Pasundan 1 Bandung tertimpa reruntuhan bangunan kelas yang ambruk. Korban dibawa ke Rumah Sakit.

Redaktur : Yessy Artada
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

