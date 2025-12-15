Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Bangunan Madrasah Hilang Diterjang Banjir Bandang, Lihat Tulisan Ini

Senin, 15 Desember 2025 – 04:00 WIB
Bangunan Madrasah Hilang Diterjang Banjir Bandang, Lihat Tulisan Ini
Satu-satunya fondasi tersisa dari MIN 05 Pidie Jaya, Aceh yang hilang diterjang banjir bandang, dan telah ditandai dengan tulisan oleh warga setempat, di Pidie Jaya, Aceh, Minggu (14/12/2025). ANTARA/Rahmat Fajri

jpnn.com, PIDIE JAYA - Banjir bandang pada Rabu (26/11) dini hari, menghancurkan bangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 05 Desa (Gampong) Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Hanya tersisa fondasi pagar depan sepanjang lima meter.

Keuchik Gampong Seunong Saiful mengatakan gedung MIN 05 tersebut hanyut dibawa banjir bandang yang melanda desa itu, akhir November 2025.

"Satu sekolah hanyut total (MIN 05), selain itu yang hanyut total ada rumah 12 unit, dua balai pengajian, satu polindes," ujar dia di Pidie Jaya, Minggu.

Meski banyaknya kerusakan fasilitas, semua warga selamat dan tidak ada yang meninggal dunia akibat banjir bandang tersebut.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, karena ketika air datang pertama, kami buat pengumuman warga diimbau ke tempat aman," ujarnya.

Sekolah tersebut, awalnya berada sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Meureudu, saat banjir bandang tiba pada Selasa (25/11), semuanya hilang.

Kini, lokasi sekolah dasar tersebut telah berubah seutuhnya menjadi sungai. Di fondasi yang tersisa, masyarakat setempat telah memberikan tanda dengan tulisan "Disini titik lokasi MIN 05 Pidie Jaya yang amblas ke sungai".



