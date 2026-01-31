Bangunan Tangsi Belanda Runtuh Saat Study Tour Pelajar di Siak, 16 Orang Jadi Korban

jpnn.com, SIAK - Kegiatan study tour siswa SD IT Baitul Ridho Lubuk Dalam berujung pilu. Lantai dua bangunan bersejarah Tangsi Belanda di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, mendadak runtuh pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Insiden ini mengakibatkan 16 orang, yang terdiri dari 15 siswa dan satu orang guru pendamping, terjatuh dan tertimpa material bangunan saat tengah mendengarkan penjelasan di lantai dua. Peristiwa ini langsung dikategorikan sebagai kejadian trauma massal (Mass Casualty Incident).

Bupati Siak Afni Zulkifli menyampaikan bahwa pihaknya segera melakukan penanganan darurat di lokasi kejadian.

Tim medis melaksanakan triase, memberikan pertolongan pertama, serta mengevakuasi korban menggunakan ambulans.

“Korban yang membutuhkan penanganan lanjutan langsung dirujuk ke RSUD Tengku Rafian Siak melalui jejaring Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Kabupaten Siak,” jelas Afni kepada JPNN.com.

Dari total korban, 10 orang dirujuk ke RSUD Tengku Rafian, sementara 6 orang lainnya menjalani observasi medis dan dipulangkan karena tidak mengalami cedera bermakna.

Hingga Sabtu siang, satu korban kembali dirujuk ke rumah sakit di Pekanbaru untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan data medis, korban terdiri dari 15 anak-anak dan 1 orang dewasa yang merupakan guru pendamping.