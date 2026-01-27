Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir 1 Meter Kepung Cakung Barat, Warga Minta DPRD Bertindak Cepat

Selasa, 27 Januari 2026 – 18:54 WIB
Banjir 1 Meter Kepung Cakung Barat, Warga Minta DPRD Bertindak Cepat - JPNN.COM
Banjir besar kembali melanda sejumlah permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Banjir besar kembali melanda sejumlah permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut. 

Peristiwa ini memicu keresahan warga karena banjir kerap berulang setiap musim hujan tanpa adanya solusi permanen.

Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir tidak hanya merendam RW 07, tetapi juga berdampak pada lingkungan RW 03, RW 06, dan RW 08. 

Baca Juga:

Genangan air di beberapa titik dilaporkan mencapai ketinggian sekitar satu meter atau setara dengan pinggang orang dewasa, sehingga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan potensi kerugian material.

Ketua RT 002/RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Ahmad Nur mengaku setiap kali hujan turun dengan curah tinggi dan durasi yang cukup lama, air dengan cepat meluap ke kawasan permukiman. 

"Kondisi tersebut membuat masyarakat hidup dalam kekhawatiran, terutama terhadap keselamatan keluarga serta harta benda mereka," kata Ahmad Nur, Selasa (27/1).

Baca Juga:

Dia menjelaskan banjir kali ini berdampak pada sekitar 50 kepala keluarga dan jika dirata-ratakan, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1000 orang.

“Kalau hujan deras berlangsung lama, air cepat naik. Ketinggiannya hampir satu meter. Warga pasti cemas karena ini bukan pertama kali terjadi,” lanjutnya.

Banjir besar kembali melanda sejumlah permukiman warga di Cakung Barat, Jakarta Timur setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Jakarta 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp