Banjir 1 Meter Kepung Cakung Barat, Warga Minta DPRD Bertindak Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Banjir besar kembali melanda sejumlah permukiman warga di Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut.

Peristiwa ini memicu keresahan warga karena banjir kerap berulang setiap musim hujan tanpa adanya solusi permanen.

Berdasarkan pantauan di lapangan, banjir tidak hanya merendam RW 07, tetapi juga berdampak pada lingkungan RW 03, RW 06, dan RW 08.

Genangan air di beberapa titik dilaporkan mencapai ketinggian sekitar satu meter atau setara dengan pinggang orang dewasa, sehingga mengganggu aktivitas warga dan menimbulkan potensi kerugian material.

Ketua RT 002/RW 07 Kelurahan Cakung Barat, Ahmad Nur mengaku setiap kali hujan turun dengan curah tinggi dan durasi yang cukup lama, air dengan cepat meluap ke kawasan permukiman.

"Kondisi tersebut membuat masyarakat hidup dalam kekhawatiran, terutama terhadap keselamatan keluarga serta harta benda mereka," kata Ahmad Nur, Selasa (27/1).

Dia menjelaskan banjir kali ini berdampak pada sekitar 50 kepala keluarga dan jika dirata-ratakan, jumlah warga terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1000 orang.

“Kalau hujan deras berlangsung lama, air cepat naik. Ketinggiannya hampir satu meter. Warga pasti cemas karena ini bukan pertama kali terjadi,” lanjutnya.