Banjir Bandang Aceh, Pemain Persiraja Hilang Kontak dengan Anak Istri

jpnn.com, JAKARTA - Situasi darurat melanda keluarga pemain Persiraja Banda Aceh, Muammar Khadafi. Dia kehilangan kontak dengan Istri dan anaknya setelah banjir bandang menerjang wilayah Aceh Timur.

Hingga saat ini, Khadafi belum bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Kondisi itu membuat sang pemain langsung pulang ke kampung halamannya di Idi, Aceh Timur.

Menurut Khadafi, jaringan seluler di wilayah tersebut tidak berfungsi sama sekali sehingga warga kesulitan memberikan kabar maupun memperoleh informasi perkembangan situasi pengungsian.

“Saya sudah lima hari tidak bisa komunikasi dengan anak, istri, dan keluarga di kampung. Seluruh Aceh Timur tidak ada jaringan. Tempat mengungsi pun saya belum tahu,” ujar Khadafi.

Banjir di Aceh Timur termasuk yang terparah. Ribuan rumah terendam, beberapa kampung terisolasi, dan infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan besar.

“Saya pulang hari ini untuk mencari keluarga, tapi saya juga tidak tahu harus mencari ke mana,” kata Khadafi, Senin (1/12/2025).

Manajemen Persiraja menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada Khadafi. Klub memahami situasi darurat yang dihadapi pemain, terlebih tim sedang memasuki masa libur.

“Ada beberapa keluarga dan orang tua pemain yang terdampak. Kami terus mengumpulkan informasi karena jaringan komunikasi dan listrik di daerah terdampak masih terputus,” tulis Persiraja dalam pernyataannya.