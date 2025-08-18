Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Banjir Bandang-Longsor di Pakistan, Lebih 350 Orang Dilaporkan Tewas

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:40 WIB
Ilustrasi longsor. Grafis: JPNN.com

jpnn.com - ISTANBUL - Banjir bandang dan longsor akibat hujan deras menerjang Pakistan. Jumlah korban tewas akibat bencana alam itu terus meningkat.

Korban tewas karena bencana banjir bandang dan longsor akibat hujan deras di Pakistan terus meningkat hingga 351 orang, demikian dilaporkan media Geo News pada Minggu, mengutip otoritas setempat.

Provinsi Khyber Pakhtunkhwa mencatatkan korban jiwa tertinggi sebanyak 328 orang. Sementara, 12 orang tewas di Gilgit-Baltistan dan 11 lainnya meninggal di Azad Jammu dan Kashmir.

Otoritas Pakistan mengkhawatirkan peningkatan jumlah korban tewas di tengah operasi penyelamatan di daerah-daerah yang terdampak paling parah.

Rumah-rumah, pertokoan, dan infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana.

Sementara, Pemerintah Provinsi Khyber Pakhtunkhwa menyatakan keadaan darurat di semua wilayah yang terdampak banjir di tengah berlanjutnya operasi pencarian korban hilang dan meningkatnya jumlah korban tewas.

Otoritas penanganan bencana provinsi tersebut melaporkan sembilan wilayah yang terdampak banjir, yaitu Swat, Battagram, Bajaur, Buner, Dir Lower, Dir Upper, Mansehra, Torghar dan Shangla.

Sejauh ini, 209 orang dilaporkan tewas di Buner, di samping 134 korban yang hilang dan 159 cedera.

Sumber ANTARA

TAGS   Banjir Bandang  Longsor  Pakistan  Korban tewas 
