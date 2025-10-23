Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Banjir Belum Surut, Warga Semarang Mulai Mengungsi

Kamis, 23 Oktober 2025 – 15:01 WIB
Pengendara menerjang jalan yang tergenang air di Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Banjir menerjang kembali kawasan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kamis (23/10) malam.

Kasawan itu menjadi titik langganan banjir di Kota Semarang selain Jalan Pantura Kaligawe.

Seorang warga, Dian (42), bersama keluarganya terpaksa mengungsi setelah air setinggi lutut masuk ke dalam rumah mereka di Jalan Tlogosari Truntum 2, RT 006 RW XI.

Dian mengaku tak punya pilihan selain meninggalkan rumah karena kedua orang tuanya lanjut usia, sementara sang ayah menderita stroke.

Dua anaknya yang masih balita juga kesulitan beraktivitas di tengah genangan air.

"Cari tempat yang lebih aman. Di dalam rumah airnya sudah selutut, di luar sepaha. Semalam dievakuasi pukul 21.00, Bapak saya digendong dievakuasi,” ujar Dian saat ditemui JPNN.com di tempat pengungsian Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kamis (23/10).

Dia menuturkan ini kali kedua keluarganya harus mengungsi akibat banjir. Tahun lalu, mereka sempat mengungsi ke Universitas Semarang (USM).

Namun, banjir kali ini datang lebih tiba-tiba. Kini, sudah dua hari dirinya berada di tempat pengungsian. “Sekarang banjir kiriman, air datangnya mendadak,” katanya.

Sebagian warga di kawasan Tlogosari Kulon, Kota Semarang mulai mengungsi akibat banjir yang kembali melanda daerah itu. Ini hari kedua bencana terjadi.

TAGS   banjir  Semarang  kota semarang  Tlogosari Kulon  mengungsi 
