Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir di Bekasi, 1 Remaja Meninggal Dunia

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:45 WIB
Banjir di Bekasi, 1 Remaja Meninggal Dunia - JPNN.COM
Warga Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi mengevakuasi korban banjir yang meninggal dunia usai tenggelam di area lapangan sepak bola terendam air setinggi dua meter. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI - Banjir melanda Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Musibah banjir itu menyebabkan seorang remaja berinisial J (19) meninggal dunia seusai tenggelam di area lapangan sepak bola yang terendam air setinggi dua meter.

"Kejadiannya kemarin siang. Korban sempat berenang sejauh 50 meter dari daratan dan berhenti bergelantungan di tiang gawang, kemungkinan karena kelelahan," kata tenaga medis setempat, Taryana, Selasa (20/1).

Baca Juga:

J yang merupakan remaja asal Kampung Nanggewer, Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, itu ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di lapangan sepak bola seusai bermain bersama tiga rekannya.

Taryana mengungkapkan bahwa ketiga rekan yang melihat kondisi korban sudah melemah segera berenang menuju daratan untuk meminta bantuan warga sekitar, namun tak lama kemudian korban tenggelam.

Menerima laporan rekan korban, warga setempat memulai proses pencarian meski sempat terkendala karena sarana perahu yang biasa digunakan sedang dipakai untuk mengevakuasi korban banjir lain.

Baca Juga:

"Saat ditemukan, korban sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nadinya tidak teraba, tidak ada napas, wajahnya pucat dan membiru," ungkap Taryana.

Dia mengaku sempat memberikan pertolongan pertama berupa resusitasi jantung paru (RJP) dengan kompresi dada selama 10 menit.

Musibah banjir di Bekasi menyebabkan seorang remaja J (19) meninggal dunia seusai tenggelam di area lapangan sepak bola yang terendam air setinggi dua meter

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  banjir di Bekasi  meninggal dunia  remaja tewas  tenggelam 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp