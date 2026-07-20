Banjir di Dekat Rumah Plt Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Macet Total

jpnn.com, PEKANBARU - Hujan deras yang mengguyur Kota Pekanbaru sejak Senin (20/7/2026) sore menyebabkan banjir di Jalan Diponegoro, tepat di dekat rumah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Genangan air yang menutupi badan jalan mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh dan kemacetan panjang dari arah masjid Annur.

Berdasarkan pantauan di lokasi, genangan air tampak merendam hampir seluruh badan jalan Diponegoro, tepat di persimpangan jalan Ronggo Warsito.

Mirisnya, lokasi banjir itu hanya beberapa puluh meter dari rumah Plt Gubernur Riau SF Haryanto.

Sejumlah kendaraan roda dua memilih berhenti atau mencari jalur alternatif, sementara kendaraan roda empat harus melaju perlahan untuk menghindari mogok akibat tingginya genangan.

Kemacetan mengular hingga ratusan meter. Antrean kendaraan terlihat padat dengan laju yang nyaris tidak bergerak.

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Kondisi tersebut juga diperparah oleh hujan yang masih turun sehingga memperlambat arus kendaraan yang melintas.

Jalan Diponegoro merupakan salah satu ruas utama di Kota Pekanbaru yang menghubungkan sejumlah kawasan perkantoran dan permukiman.