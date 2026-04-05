Banjir di Demak Mulai Surut, Pengungsi Pulang ke Rumah

jpnn.com, DEMAK - Genangan banjir mulai surut. Warga Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya mengungsi di sejumlah lokasi, saat ini mulai berkurang karena pulang ke rumah masing-masing.

"Hasil monitoring di lapangan, tersisa 12 jiwa yang masih bertahan di Madrasah Diniyah Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Demak," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak Agus Sukiyono, Minggu.

BPBD mendapat informasi belasan warga yang masih di pengungsian itu juga berencana pulang ke rumahnya pada hari ini karena genangan banjir sudah surut, sehingga mereka perlu melakukan bersih-bersih rumahnya.

Sementara Camat Guntur Sukardjo membenarkan bahwa para pengungsi yang sebelumnya menempati aula kantor kecamatan ada 114 jiwa, hari ini pukul 10.00 WIB sudah pulang ke rumahnya masing-masing, karena banjir mulai surut.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Demak disebabkan debit air Sungai Tuntang yang melintasi Kabupaten Demak melebihi daya tampung, menyusul intensitas curah hujan tinggi di kawasan hulunya. Sedangkan di Kabupaten Demak sendiri dalam kondisi cuaca cerah.

Akibat debit air yang melampaui daya tampung, berdampak pada jebolnya tanggul Sungai Tuntang di enam lokasi, serta terjadi limpasan air di beberapa lokasi pada Jumat (3/4) pagi.

Dampaknya mengakibatkan genangan di pemukiman warga, tempat ibadah, sekolah, hingga areal persawahan petani.

Lokasi tanggul jebol, yakni di Desa Trimulyo ada tiga lokasi dengan panjang 30 meter dan 10 meteran, sedangkan di Desa Sidoharjo ada tiga lokasi dengan panjang 15 meteran.