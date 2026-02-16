Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu

Senin, 16 Februari 2026 – 10:20 WIB
Banjir di Grobogan, Perjalanan Sejumlah KA Jalur Utara Terganggu - JPNN.COM
Rangkaian KA melintas dengan kecepatan terbatas di jalur antara Stasiun Gubug - Tegowanu - Brumbung di wilayah Kabupaten Grobogan yang terganggu banjir, Senin (ANTARA/HO-KAI Daop Semarang)

jpnn.com - SEMARANG - Banjir yang merendam dua jembatan di antara Stasiun Gubug - Tegowanu - Brumbung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (16/2), mengakibatkan perjalanan sejumlah kereta api di jalur utara Jateng terganggu.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan pola operasi sejumlah KA terpaksa diputar melalui jalur Brumbung - Gundih - Gambringan.

Menurut dia,  jalur untuk sementara ditutup sejak pukul 04.35 WIB karena genangan air sudah menutup rel.

Baca Juga:

"Untuk memastikan keselamatan perjalanan, jalur tersebut ditutup sementara," kata Luqman dalam keterangan pers.

Dia menambahkan bahwa dua jembatan yang tergenang banjir, masing-masing Jembatan 46 di petak jalan antara Stasiun Tegowanu - Stasiun Brumbung dan Jembatan 59 di petak antara Stasiun Gubug - Stasiun Tegowanu.

Adapun tiga kereta yang perjalanannya diputar, yakni KA Gumarang relasi Jakarta - Surabaya, KA Jayabaya relasi Jakarta - Malang, dan KA Harina relasi Bandung - Surabaya.

Baca Juga:

Luqman juga menuturkan bahwa petugas masih terus memantau perkembangan kondisi jalur rel yang tergenang agar informasi terkini bisa terus disampaikan.

Dia menambahkan PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami penumpang akibat gangguan perjalanan tersebut.

Banjir di Grobogan, Jawa Tengah, perjalanan sejumlah kereta api di jalur utara terganggu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir di grobogan  perjalanan kereta api  banjir  PT KAI  Grobogan 
BERITA BANJIR DI GROBOGAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp