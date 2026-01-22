Banjir di Jakarta Meluas, 12 RT dan 17 Ruas Jalan Digenangi Air

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan banjir di Jakarta meluas dan kini menggenangi sebanyak 12 rukun tetangga dan 17 ruas jalan pada Kamis (22/1).

"Ketinggian air berkisar 30-50 sentimeter," Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan di Jakarta.

Menurut dia, banjir yang terjadi di Jakarta dikarenakan hujan deras yang melanda wilayah DKI dan sekitarnya dan menyebabkan terjadinya beberapa genangan.

Hingga pukul 12.00 WIB, BPBD DKI Jakarta mencatat terdapat 12 RT dan 17 ruas jalan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara yang terendam banjir.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan.

"Kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik dan genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujarnya.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Barat terdapat 12 RT, yaitu: