Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir di Kebon Pala Jaktim Capai 1 Meter Lebih Siang Ini

Jumat, 20 Februari 2026 – 14:09 WIB
Banjir di Kebon Pala Jaktim Capai 1 Meter Lebih Siang Ini - JPNN.COM
Banjir merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat (20/2/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Ketinggian banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur (Jaktim), makin naik, yakni mencapai hampir 120 sentimeter pada Jumat siang.

"Pagi ini, lalu pukul 13.00 WIB, sekarang air sudah mencapai 120 sentimeter, udah satu meter lebih," kata Ketua RT 13/RW 04 Kampung Melayu Sanusi di Jakarta Timur, Jumat.

Warga yang terdampak berada di RW 04, meliputi RT 11, RT 12, dan RT 13, serta di RW 05, meliputi RT 05, RT 06, dan RT 09.

Baca Juga:

Banjir mulai naik ke rumah-rumah warga sejak pukul 02.00 WIB dini hari, dan debit air terus meningkat signifikan hingga pagi hari.

"Untuk warga sendiri belum ada yang mengungsi, sih," ujar Sanusi.

Menurut dia, warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena sebagian besar memiliki dua lantai.

Baca Juga:

"Rata-rata di lantai dua semua. Jadi, barang-barang dan untuk singgah, masih ada lantai dua," ucap Sanusi.

Selain itu, dia mengungkapkan sampai dengan saat ini, bantuan dari pemerintah belum diterima warga. Kebutuhan makanan sementara masih dipenuhi secara mandiri.

Ketinggian banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur (Jaktim), makin naik pada Jumat siang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  kebon pala  Jaktim  Banjir di Kebon Pala 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp