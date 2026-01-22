Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Banjir di Kebon Pala Jaktim Mencapai Satu Meter Lebih

Jumat, 23 Januari 2026 – 00:00 WIB
Banjir di RT 13/RW 04 Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026). ANTARA/Siti Nurhaliza

jpnn.com, JAKARTA - Banjir kembali melanda wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur (Jaktim).

Ketinggian air mencapai 125 sentimeter (cm) menyusul status Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa barat, yang kini berada pada Siaga 3.

"Bendungan Katulampa informasinya sudah Siaga 3. Saat ini ketinggian air di RT 13/RW 04 dilaporkan terus meningkat hingga mencapai 125 cm," kata Ketua RT 13/RW 04 Kampung Melayu Sanusi di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis.

Banjir mulai naik sejak sore hari akibat hujan deras dengan durasi yang cukup lama. Pada pukul 16.00 WIB, ketinggian air masih berada di angka 75 cm, tetapi terus meningkat hingga malam hari.

"Curah hujannya deras dan lama. Jam 4 sore sudah 75 cm, lalu naik terus sampai sekarang 125 sentimeter," ujar Sanusi.

Meski kondisi Bendungan Katulampa berstatus siaga 3, hingga kini belum ada warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing karena dinilai masih aman.

Sanusi mengingatkan ketinggian air masih berpotensi bertambah apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

"Kalau hujan deras dan lama lagi, air bisa naik lagi," ucap Sanusi.

Bendungan Katulampa, Bogor, Siaga 3. Kebon Pala, Jaktim, terendam banjir mencapai satu meter lebih.

TAGS   banjir  kebon pala  Banjir di Kebon Pala  Jaktim 
