Banjir di Sejumlah Titik, Transjakarta Sesuaikan 6 Rute Layanan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:24 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyesuaikan sejumlah rute layanan akibat terjadinya genangan air atau banjir, pada Kamis (30/10) sore.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan ada enam rute layanan disesuaikan.

“Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucap Ayu dalam keterangannya.

Rute yang dilakukan penyesuaian:

* Rute 5N (Ragunan-Kampung Melayu), dilakukan pengalihan rute dikarenakan kawasan Pasar Kambing tergenang air. Untuk sementara tidak melayani Bus Stop Gang Haji Abdul Wahab dan Bus Stop Pasar Buncit.

* Mikrotrans Jak.03 (Lebak Bulus - Andara), untuk sementara tidak melayani Bus Stop Margasatwa 2, Bus Stop Timah Margasatwa, Bus Stop DDN, Bus Stop SDN Pondok Labu 11 dikarenakan terdapat genangan air dengan ketinggian 30-50 sentimeter di Jalan!Andara Raya.

* Mikrotrans Jak.31 (Blok M-Andara), untuk sementara tidak melayani Bus Stop Margasatwa 1, Bus Stop Timah Jalan Margasatwa, Bus Stop SBR Akper Fatmawati Pondok Labu. Terdapat banjir di Jalan Timah.

* Mikrotrans Jak.37 (Cililitan - Condet via Kayu Manis), untuk sementara tidak melayani Bus Stop Simpang Haji Ali, Bus Stop SDN Tengah 05, Bus Stop Gg Masjid Al Istiko, Bus Stop Simpang Kramat Barat, Bus Stop Kelurahan Tengah, Bus Stop Gang Al Mawadah, Bus Stop Masjid Al Bariyah. Terdapat banjir di Jalan H. Ali.