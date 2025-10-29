Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Banjir di Semarang, Inilah Daftar Nama Kereta Api yang Dibatalkan dan Dialihkan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 04:27 WIB
Banjir di Semarang, Inilah Daftar Nama Kereta Api yang Dibatalkan dan Dialihkan - JPNN.COM
Kondisi rel yang terdampak genangan air di Kota Semarang, Jawa Tengah membuat sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan dan diputar lewat jalur selatan. FOTO: Humas KAI Daop 4 Semarang

jpnn.com - SEMARANG - Banjir yang melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, juga menyebabkan gangguan perjalanan kereta api yang melintasi daerah tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencatat tujuh perjalanan dibatalkan dan 16 lainnya dialihkan melalui jalur selatan.

Gangguan terjadi di lintasan antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Alastua akibat genangan air yang belum surut.

Baca Juga:

Petugas prasarana PT KAI telah diterjunkan ke lokasi untuk memantau kondisi rel, menstabilkan jalur, serta memperbaiki sistem drainase agar perjalanan dapat kembali normal.

“Keselamatan pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Kami berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan dalam situasi ini,” ujar Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto, Selasa (28/10) malam.

Sebagai langkah antisipasi, KAI mengoperasikan lokomotif Diesel Hidrolik BB 304 dan lokomotif CC 300 bantuan dari Kemenhub DJKA Balai Teknik Perkeretaapian Semarang.

Baca Juga:

Pihaknya juga menyiagakan petugas untuk memantau ketinggian air dan memastikan jalur aman sebelum dilalui kembali.

Daftar Perjalanan Kereta yang Dibatalkan dan Dialihkan

KA Batal Penuh:

Ada tujuh perjalanan kereta api dibatalkan dan 16 diputar lewat jalur selatan imbas banjir yang melanda Kota Semarang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  kota semarang  kereta api  PT KAI 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp