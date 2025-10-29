Banjir di Semarang, Inilah Daftar Nama Kereta Api yang Dibatalkan dan Dialihkan

jpnn.com - SEMARANG - Banjir yang melanda Kota Semarang, Jawa Tengah, juga menyebabkan gangguan perjalanan kereta api yang melintasi daerah tersebut.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang mencatat tujuh perjalanan dibatalkan dan 16 lainnya dialihkan melalui jalur selatan.

Gangguan terjadi di lintasan antara Stasiun Semarang Tawang dan Stasiun Alastua akibat genangan air yang belum surut.

Petugas prasarana PT KAI telah diterjunkan ke lokasi untuk memantau kondisi rel, menstabilkan jalur, serta memperbaiki sistem drainase agar perjalanan dapat kembali normal.

“Keselamatan pelanggan selalu menjadi prioritas utama. Kami berterima kasih atas pengertian dan kesabaran pelanggan dalam situasi ini,” ujar Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto, Selasa (28/10) malam.

Sebagai langkah antisipasi, KAI mengoperasikan lokomotif Diesel Hidrolik BB 304 dan lokomotif CC 300 bantuan dari Kemenhub DJKA Balai Teknik Perkeretaapian Semarang.

Pihaknya juga menyiagakan petugas untuk memantau ketinggian air dan memastikan jalur aman sebelum dilalui kembali.

Daftar Perjalanan Kereta yang Dibatalkan dan Dialihkan

KA Batal Penuh: