Banjir di Sumatera, Presiden PKS: Indikasi Tata Kelola Ruang Harus Diperbaiki

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzamil Yusuf mengatakan insiden banjir dam longsor di Sumatera bagian utara menjadi momentum semua untuk introspeksi.

"Rangkaian longsor dan banjir bandang di Sumatera ini mengindikasikan bahwa banyak tata kelola ruang dan lingkungan yang harus kita perbaiki," kata dia kepada awak media seperti dikutip Sabtu (29/11).

Diketahui, musibah banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam data per Jumat (28/11) malam menyatakan korban tewas akibat banjir di Sumatera bagian utara mencapai 174 jiwa.

Selain korban meninggal dunia, sebanyak 79 orang hilang, dan 12 lainnya luka-luka akibat banjir di tiga provinsi Sumatera.

Almuzzammil mengaku prihatin bencana melanda tiga provinsi dan turut berdukacita atas jatuhnya korban.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang kehilangan," kata legislator DPR RI itu.

Almuzzammil memerintahkan seluruh anggota dan pengurus PKS, anggota DPR RI, DPRD Tingkat I dan II, serta kepala daerah yang diusung partai, segera turun tangan memberikan bantuan bagi korban terdampak banjir di Sumatera.