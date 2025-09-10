Banjir di Tabanan, 5 Rumah Ambruk dan 33 Rusak Berat

jpnn.com - TABANAN - Sebanyak lima rumah ambruk dan 33 lainnya rusak berat akibat hujan deras yang berujung terjadinya banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tabanan, Bali, Rabu (10/9).

Kapolres Tabanan AKBP I Putu Bayu Pati mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, lima rumah yang ambruk tersebut berlokasi di Perumahan Lembah Sanggulan dan Perumahan Panorama Indah Sanggulan, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

"Lima rumah warga ambruk tersebut karena terdampak luapan Sungai Yeh Dati akibat curah hujan tinggi sejak dini hari. Akibat luapan air sungai tersebut maka terjadi banjir hingga longsor," kata Kapolres saat melakukan peninjauan lokasi bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Bayu melanjutkan selain lima rumah ambruk, sebanyak 33 unit lainnya yang ada di wilayah Banjar Anyar, Kabupaten Tabanan, mengalami rusak berat karena terendam banjir akibat luapan air sungai. "Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat ini sebanyak 33 KK (kepala keluarga) sudah diungsikan ke SDN 6 Banjar Anyar," ujarnya.

Dia menambahkan tidak ada korban jiwa dalam musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tabanan. Kerugian materiil akibat bencana alam tersebut ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

Selain di Kecamatan Kediri, Kapolres Tabanan bersama Wakapolres, Kabag Ops, dan jajaran juga meninjau lokasi longsor di Kecamatan Tabanan tepatnya di Kuburan Banjar Adat Bongan Lebah Kelod dan dapur rumah warga di Banjar Bongan Jawa Kawan.

Bayu menyatakan untuk musibah banjir dan longsor ini, Polri bersama TNI, BPBD dan pemerintah daerah siap membantu penanganan bencana, serta mengimbau masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

"Keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami minta masyarakat selalu siaga dan segera melapor jika ada potensi bencana,” ujarnya. (antara/jpnn)