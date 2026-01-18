Banjir Jakarta: 37 RT dan 12 Jalan Masih Terendam

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat banjir masih merendam sedikitnya 37 rukun tetangga (RT) dan 12 ruas jalan di ibu kota akibat curah hujan tinggi, pada Minggu malam.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan menyebutkan hingga pukul 20.00 WIB sebanyak 19 RT di Jakarta Barat terendam dengan ketinggian air 10-50 sentimeter (cm), 11 RT di Jakarta Timur (60-80 cm), empat RT di Jakarta Utara (25-30 cm) dan tiga RT di Jakarta Selatan (30 cm).

"Sementara untuk jalan, tercatat 12 jalan terendam banjir dengan ketinggian air 10 - 50 cm di Jakarta Utara," kata dia, Minggu.

Yohan juga menyebutkan ketinggian air tertinggi di Jakarta Barat berada di Kelurahan Kedaung Kali Angke dengan jumlah delapan RT yang mencapai 20-50 cm, Kelurahan Rawa Buaya ada tiga RT (10 cm), Kelurahan Jelambar satu RT (20 cm), Kelurahan Kamal empat RT (25-30 cm) dan Kelurahan Tegal Alurtiga3 RT (25-30 cm).

Untuk di Jakarta Timur, yakni di Kelurahan Rawa Terate ada dua RT dengan ketinggian 65 cm, Kelurahan Cawang ada lima RT (80 cm), Kelurahan Bidara Cina ada empat RT (60 - 80 cm).

Sementara di Jakarta Utara terdapat di Kelurahan Pademangan Barat, satu RT mencapai 30 cm, Kelurahan Tanjung Priok ada satu RT (25 cm) dan Kelurahan Kapuk Muara ada dua RT (30 cm).

"Sedangkan di Jakarta Selatan ada tiga RT di Kelurahan Cipete Utara dengan ketinggian 20 cm karena luapan Kali Krukut," kata Yohan.

Sementara untuk pengungsi akibat banjir di Jakarta Barat berada di Kelurahan Tegal Alur dengan jumlah 12 KK atau 29 jiwa dan di Kelurahan Kamal ada 5 KK atau 22 jiwa, sedangkan di Jakarta Timur di Kelurahan Rawa Terate ada 35 KK atau 105 jiwa.