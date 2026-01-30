Close Banner Apps JPNN.com
Banjir Jakarta, Begini Kondisi Kebon Pala Kampung Melayu Jumat Pagi

Jumat, 30 Januari 2026 – 09:31 WIB
Banjir merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jumat (30/1/2026) pagi. (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com - Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir pada Jumat pagi (30/1/2026), dengan ketinggian air mencapai dua meter.

"Pagi ini, sekarang air sudah mencapai 200 sentimeter, udah dua meter," kata Ketua RT 13/RW 04 Kampung Melayu Sanusi di Jakarta Timur, Jumat.

Air mulai naik sejak sekitar pukul 02.00 WIB. Ketinggian banjir terus bertambah hingga pagi hari dan merendam rumah-rumah warga yang berada di wilayah yang lebih rendah.

"Air mulai naik jam dua malam, dari sebelumnya di bawah dua meter, sekarang naik terus, sudah dua meter," ujar Sanusi.

Banjir setinggi dua meter itu merendam perabotan rumah tangga, kendaraan, serta memutus akses jalan lingkungan.

Menurut Sanusi, ketinggian air masih berpotensi bertambah apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

Banyak warga yang sudah mengungsi sejak semalam karena air dengan cepat masuk ke dalam rumah dan membuat permukiman tidak lagi aman untuk ditinggali.

Warga memilih menyelamatkan diri lebih awal untuk menghindari risiko yang lebih besar.

Beginilah kondisi banjir yang melanda Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Jumat pagi (30/1/2026). Air naik sejak dini hari.

TAGS   banjir  Banjir Jakarta  Kampung Melayu  BMKG  Hujan 
