Banjir Jakarta Belum Surut, 19 RT Masih Tergenang pada Minggu Pagi

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 19 RT serta satu ruas jalan di Jakarta masih tergenang banjir pada Minggu pagi, imbas hujan deras yang melanda ibu kota sejak Kamis (22/1).

“Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (22/1) menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

Dia memerinci, di Jakarta Barat, terdapat tiga RT yang tergenang air dan banjir yakni satu RT di Kelurahan Kembangan Selatan dengan ketinggian air 35 sentimeter (cm) dan dua RT di Kembangan Utara dengan ketinggian 30-40 cm.

Di Jakarta Timur, terdapat 15 RT, yang terdiri dari empat RT di Kelurahan Bidara Cina dengan ketinggian air 85-140 cm, empat RT di Kelurahan Kampung Melayu (110 cm), lima RT di Kelurahan Cawang (20 cm), dan dua RT di Kelurahan Cililitan (20 cm).

Sementara di Jakarta Utara, masih terdapat satu RT yang terendam air yakni di Kelurahan Kapuk Muara (40 cm).

Adapun Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat masih tergenang dengan ketinggian air 35 cm.

Hingga saat ini, kata dia, ratusan orang masih mengungsi di sejumlah lokasi. Antara lain:

Jakarta Barat