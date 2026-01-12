Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Banjir Jakarta Hari Ini, Berikut Data Genangan Air di 4 Wilayah Ibu Kota

Senin, 12 Januari 2026 – 17:14 WIB
Banjir Jakarta Hari Ini, Berikut Data Genangan Air di 4 Wilayah Ibu Kota - JPNN.COM
Petugas memasang pembatas jalan di gerbang tol yang terendam banjir di Jalan Tol Sedyatmo, Cengkareng, Jakarta, Senin (12/1/2026). Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/nz

jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta hari ini, Senin 12 Januari 2026, terdapat genangan air di sejumlah titik di empat wilayah Ibu Kota.

Banjir Jakarta hari ini sudah menggenangi sebanyak 28 rukun tetangga (RT) dan 46 ruas jalan di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.

"Saat ini, terdapat 28 RT dan 46 ruas jalan tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Dijelaskan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi pada Senin.

Lebih lanjut, dia mengatakan ketinggian banjir di empat wilayah Jakarta itu bervariasi, mulai dari 20 sentimeter (cm) hingga 95 cm.

Merespons kondisi tersebut, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan.

Baca Juga:

"Kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, dan genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tutur Yohan.

Berikut 28 RT dan 46 ruas jalan di Jakarta yang masih tergenang.

Berikut data terkait banjir Jakarta hari ini Senin 12 Januari 2026, akibat curah hujan tinggi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Jakarta  Banjir Jakarta Hari Ini  banjir  Jakarta 
BERITA BANJIR JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp