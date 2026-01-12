Banjir Jakarta Hari Ini, Berikut Data Genangan Air di 4 Wilayah Ibu Kota

jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta hari ini, Senin 12 Januari 2026, terdapat genangan air di sejumlah titik di empat wilayah Ibu Kota.

Banjir Jakarta hari ini sudah menggenangi sebanyak 28 rukun tetangga (RT) dan 46 ruas jalan di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.

"Saat ini, terdapat 28 RT dan 46 ruas jalan tergenang," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

Dijelaskan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi pada Senin.

Lebih lanjut, dia mengatakan ketinggian banjir di empat wilayah Jakarta itu bervariasi, mulai dari 20 sentimeter (cm) hingga 95 cm.

Merespons kondisi tersebut, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk melakukan penyedotan genangan.

"Kami juga memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik, dan genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," tutur Yohan.

Berikut 28 RT dan 46 ruas jalan di Jakarta yang masih tergenang.