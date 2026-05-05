Banjir Jakarta Hari Ini, Kawasan Langganan Setinggi Paha Orang Dewasa

jpnn.com - JAKARTA - Banjir Jakarta hari ini Selasa 5 Mei 2026, sejumlah kawasan di Ibu Kota masih terendam air.

Ratusan rumah warga di kawasan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, hingga pagi ini masih lumayan parah, akibat hujan deras mengguyur wilayah Jakarta pada Senin (4/5) sore hingga malam.

Hujan deras itu membuat aliran Kali Angke meluap, sehingga merendam permukiman warga di RT 12 dan RT 16 RW 04 Rawa Buaya.

Pantauan di lokasi pada Selasa pagi, ketinggian banjir mencapai 50 - 60 sentimeter (cm) atau setinggi paha orang dewasa.

Air banjir pun masuk hingga ke dalam rumah warga. Kondisi ini memaksa warga yang hendak beraktivitas pagi menerobos banjir.

Anak-anak sekolah terlihat digendong orang tuanya agar dapat keluar dari genangan air.

Meski terdampak banjir, sebagian besar warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing sambil memantau kondisi air.

Sebagian lagi terlihat menempatkan kendaraan roda dua mereka ke tempat yang lebih tinggi guna menghindari kerusakan akibat mesin kemasukan air.