JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Banjir Jakarta Hari Ini: Prajurit TNI AL Dikerahkan, Lihat Itu

Senin, 12 Januari 2026 – 17:58 WIB
Banjir Jakarta Hari Ini: Prajurit TNI AL Dikerahkan, Lihat Itu
Prajurit TNI AL mendorong motor yang mogok saat terjebak banjir di Jalan Raya Pademangan, depan markas Kodaeral III, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026) Foto: ANTARA/Ho-Humas TNI AL

jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta hari ini Senin 12 Januari 2026 menyebabkan sejumlah ruas jalan di Ibu Kota terendam air.

Personel TNI AL dikerahkan untuk mendorong kendaraan yang mogok dan menggendong warga yang terjebak banjir akibat hujan deras yang melanda di Jakarta.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul dalam siaran pers resmi di Jakarta mengatakan, upaya ini dilakukan agar masyarakat tetap merasa aman saat beraktivitas di Jakarta walaupun dalam keadaan banjir.

Salah satu lokasi tempat TNI AL dikerahkan yakni banjir di Jalan Raya Pademangan, Jakarta Utara.

Genangan air di ruas jalan tersebut menyebabkan arus lalu lintas terganggu dan sejumlah kendaraan mogok.

Banjir tersebut membuat banyak kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melintas.

Beberapa pengendara, lanjut Tunggul, terpaksa menghentikan laju kendaraannya di tengah jalan akibat mesin mati saat melewati banjir.

Personel Kodaeral III lalu dikerahkan untuk mendorong kendaraan yang mogok hingga menggendong warga yang ingin melintas.

Personel TNI AL dikerahkan untuk mendorong kendaraan yang mogok akibat banjir Jakarta hari ini.

