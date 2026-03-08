Banjir Jakarta, Inilah Titik Lokasi Terparah

jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta hari ini Minggu 8 Maret 2026 merendam sejumlah kawasan dan jalan di ibu kota.

Banjir dengan ketinggian satu meter lebih merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Minggu pagi.

"Pagi ini, air sudah mencapai sekitar 125-150 sentimeter (cm), naik terus airnya," kata warga RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Joni (38) di Jakarta Timur, Minggu.

Joni menyebut, air mulai naik sejak sejak Sabtu (7/3) sekitar pukul 22.00 WIB dan terus bertambah hingga pagi hari sehingga rumah-rumah warga yang berada di wilayah rendah, terendam.

"Dari Sabtu (7/3), setelah pukul 16.00 WIB, air mulai naik, pukul 22.00 WIB itu semakin naik sampai pagi ini," ujar Joni.

Banjir setinggi hampir dua meter tersebut merendam perabotan rumah tangga, kendaraan, serta memutus akses jalan lingkungan.

Menurut Joni, ketinggian air masih berpotensi bertambah apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

"Masih bisa naik lagi banjir, karena dari semalam hujan deras dan lama," ucap Joni.