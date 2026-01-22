Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir Jakarta Melanda 80 RT, Begini Kondisinya

Kamis, 22 Januari 2026 – 20:04 WIB
Banjir Jakarta Melanda 80 RT, Begini Kondisinya - JPNN.COM
Antrean kendaraan melintasi jalan yang tergenang air di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026). Curah hujan tinggi dan buruknya perawatan drainase menyebabkan genangan air merendam jalan DI Panjaitan dengan ketinggian 10-40 sentimeter. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr/pri.

jpnn.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 18.00 WIB terdapat 80 rukun tetangga (RT) serta 23 ruas jalan terendam banjir di Jakarta Barat, Timur, dan Selatan.

"Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menyebabkan terjadinya beberapa genangan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Dia menyebut banjir Jakarta semakin meluas setelah wilayah tersebut diguyur hujan dari pagi hari hingga Kamis petang.

Baca Juga:

Selain itu, terdapat banjir kiriman dari wilayah penyangga.

Dia menjelaskan untuk ketinggian air ada yang mencapai satu meter lebih dan itu terjadi di dua RT yang berada di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Selain merendam 80 RT, banjir pada Kamis petang juga menggenangi sebanyak 23 ruas jalan dengan ketinggian mulai dari 10-50 cm.

Baca Juga:

"Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan juga meluapnya sejumlah sungai seperti Kali Krukut, Sungai Ciliwung, dan Kali Mampang," ujarnya.

BPBD, kata Yohan, mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik.(ant/jpnn)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 18.00 WIB terdapat 80 rukun tetangga (RT) serta 23 ruas jalan terendam banjir.

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Jakarta  bpbd dki  Jakarta Timur  Jakarta Selatan  Jakarta Barat  Banjir Kiriman 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp