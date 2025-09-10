Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia

Rabu, 10 September 2025 – 09:43 WIB
Banjir Jembrana Bali, 2 Orang Meninggal Dunia - JPNN.COM
Petugas SAR gabungan bersama masyarakat mengevakuasi jasad korban yang meninggal dunia akibat terseret banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Gembong Ismadi.

jpnn.com - JEMBRANA - Banjir besar terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali.

Banjir yang disebabkan hujan lebat itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Pantauan di lapangan Rabu (10/9) pagi, salah seorang warga bernama Nita Kumala (23) warga Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali yang sebelumnya dikabarkan hanyut ditemukan meninggal dunia.

Baca Juga:

"Jenazah ditemukan warga di rawa tidak jauh dari tempat dia hanyut," kata Kepala Desa Pengambengan Kamaruzzaman saat ditemui di lokasi.

Oleh petugas, jenazah perempuan yang sedang hamil dua bulan ini dibawa ke Puskesmas Pengambengan.

Sebelumnya, Nita yang hendak pulang ke Dusun Kumbading dari Dusun Munduk, Desa Pengambengan dengan dibonceng sepeda motor oleh Bilal Ramdhan, suaminya, hilang terseret arus banjir.

Baca Juga:

Saat melintasi jalan yang digenangi banjir dengan arus deras sekitar pukul 02.30 WITA, mereka beserta sepeda motornya terseret arus ke arah rawa.

Bilal menyelamatkan diri dan mencari pertolongan warga, yang kemudian melakukan pencarian.

Banjir di Kabupaten Jembrana Bali, mengakibatkan dua orang warga meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir jembrana  banjir bali  meninggal dunia  banjir 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp