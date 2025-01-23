Banjir Kembangan Surut, Abdul Aziz: Wali Kota Iin Paling Proaktif di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Suasana di sepanjang Jalan Raya Kembangan dan Lingkar Luar Kembangan Selatan tampak mencekam akibat banjir pada Senin (4/5) sore.

Pada pukul 16.30, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah turun langsung ke lokasi untuk meninjau genangan air yang melanda kawasan tersebut, mendengarkan keluh kesah warga, serta memantau upaya penanganan yang sedang dilakukan.



Dari hasil peninjauan di lapangan dan laporan yang disampaikan oleh warga sekitar, genangan air yang terjadi dipicu oleh luapan Sungai Kaliangke yang berasal dari wilayah Tangerang.

Aliran sungai itu melintasi beberapa titik di antaranya Parung Koret dan Tunas Muda, hingga akhirnya bermuara di area yang tidak jauh dari lokasi proyek pembangunan Pulau Intan.

Di bagian belakang area proyek tersebut, terlihat jelas adanya penumpukan air yang menjadi salah satu penyebab meluasnya genangan di sekitar jalan utama, sehingga menghambat lalu lintas dan mengganggu aktivitas warga.

Penanganan cepat dan terarah yang digerakkan langsung oleh Walikota Administrasi Jakarta Barat, Iin Mutmainah patut diacungi jempol. Respons tangkas ini pun mendapatkan pujian tinggi dari tokoh pemuda setempat, Umar Abdul Aziz, yang turut hadir dan memantau langsung proses penanganan di lokasi kejadian.



Sebagai tokoh pemuda yang dikenal peduli terhadap isu-isu kemasyarakatan di Jakarta Barat, Umar Abdul Aziz mengaku sangat terkesan dengan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dia melihat bahwa penanganan genangan tidak hanya dilakukan secara sepihak oleh pihak berwenang, melainkan berjalan dengan kerja sama yang erat antara jajaran Suku Dinas, tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga para pengurus RT, RW, dan masyarakat setempat. Semua elemen bergerak serentak, saling mendukung, dan tidak ada yang berdiam diri menghadapi masalah yang terjadi.



“Alhamdulillah, progres penanganan genangan di beberapa wilayah Jakarta Barat benar-benar ditindaklanjuti dengan sangat baik oleh Ibu wali kota beserta seluruh jajarannya. Sikap dan kinerja seperti ini seharusnya menjadi contoh bagi para wali kota di wilayah Jakarta lainnya,” kata di.

Menurut dia, Wali Kota Jakarta Barat adalah pemimpin yang paling proaktif dalam menanggapi berbagai permasalahan yang muncul di lapangan, terutama dalam menangani bencana banjir yang sering menjadi keluhan utama warga.



Tidak hanya memuji kinerja pemerintah daerah, Umar juga menyampaikan apresiasi yang tulus kepada jajaran Kepolisian Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jakarta Barat.

Dia melihat betapa sigap dan cepatnya petugas dari kedua lembaga tersebut dalam mengantisipasi kemacetan parah yang terjadi sejak pagi hingga malam hari di kawasan yang terdampak banjir.