Banjir Kota Solo dan Kabupaten Bandung Dampak Bibit Siklon 92S

jpnn.com - Banjir melanda Kota Surakarta (Solo) di Provinsi Jawa Tengah setelah hujan deras berdurasi cukup lama terjadi di wilayah Solo Raya pada Selasa (14/4) pukul 21.42 WIB.

Berdasarkan data per Rabu (15/4) pukul 17.40 WIB, sebanyak 1.083 kepala keluarga (KK) terdampak yang tersebar di sejumlah kelurahan.

"Sebagian besar wilayah terdampak dilaporkan sudah mulai surut, meskipun proses pendataan masih berlangsung di beberapa titik," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui siaran pers, Rabu malam (15/4/2026).

Selain genangan, kejadian ini juga mengakibatkan talud longsor di RW 14 Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan.

BPBD Kota Surakarta bersama unsur terkait telah melakukan penanganan darurat berupa asesmen, evakuasi warga, serta koordinasi lintas sektor. Dukungan logistik yang telah disalurkan meliputi matras, selimut, paket sembako, makanan siap saji, hingga pendirian dapur umum oleh Dinas Sosial dan unsur masyarakat.

Banjir di Kabupaten Bandung

Pada periode yang sama, banjir juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi dan peningkatan debit Sungai Cisunggalah hingga menyebabkan tanggul jebol pada Selasa (14/4).

Banjir berdampak pada dua kecamatan, yaitu Majalaya dan Bojongsoang, mencakup empat desa yakni Bojong, Bojongsoang, Bojongsari, dan Tegalluar.

Data sementara mencatat sekitar 95 KK atau 250 jiwa terdampak serta 95 unit rumah terdampak. Hingga Rabu (15/4), kondisi di Kecamatan Majalaya dilaporkan telah surut total, sementara di Kecamatan Bojongsoang tinggi muka air (TMA) masih berkisar antara 10 hingga 150 cm.