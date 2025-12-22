Banjir Lahar Dingin di Gunung Semeru Menimbulkan Getaran, 30 Kali Gempa Letusan

jpnn.com - Getaran akibat banjir lahar dingin di kawasan Gunung Semeru tercatat lebih dari tiga jam membuat debit air di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) daerah itu meningkat pada Minggu sore (21/12/2025).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengatakan dalam pengamatan kegempaan selama enam jam terakhir pada pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB, tercatat satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 45 mm dan lama gempa 12.000 detik.

Menurutnya, Gunung Semeru juga mengalami 30 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 12-22 mm dan lama gempa 91-114 detik.

Kemudian, tiga kali gempa guguran dengan amplitudo 5-7 mm dan lama gempa 47-56 detik, serta satu kali harmonik dengan amplitudo 11 mm dan lama gempa 69 detik.

"Dalam pengamatan visual, Gunung Semeru tertutup Kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah selatan dan barat daya," kata Liswanto dalam laporan tertulis di Lumajang, Jawa Timur, Minggu.

Sementara, Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan hujan deras yang mengguyur puncak Semeru menyebabkan banjir lahar dingin, namun sejauh ini masih aman dari permukiman warga.

"Debit air cukup deras, sehingga petugas mengimbau para penambang untuk menjauh dr DAS yang berhulu di Semeru," ujarnya.

Sejauh ini tidak ada laporan kerusakan yang terjadi akibat banjir lahar dingin Semeru di Lumajang.