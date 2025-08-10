Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir, Longsor, dan Angin Kencang Melanda Bogor

Minggu, 10 Agustus 2025 – 10:01 WIB
Banjir, Longsor, dan Angin Kencang Melanda Bogor - JPNN.COM
Petugas saat mengevakuasi warga yang tedampak banjir di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Bogor.

jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dilanda banjir, tanah longsor, serta angin kencang, Sabtu (9/8).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat lebih dari 2.000 jiwa terdampak.

Bencana terparah terjadi di Desa Tegal Kecamatan Kemang, ketika Kali Cibeteung meluap dan airnya merendam permukiman setinggi 1–2 meter.

Baca Juga:

“Banjir ini berdampak pada 120 kepala keluarga atau sekitar 500 jiwa. Warga dievakuasi menggunakan perahu karet, dan hingga malam hari air belum surut,” ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Minggu.

Bencana besar lainnya terjadi di Desa Bojong Gede Kecamatan Bojonggede, akibat luapan air Kali Cibeureum dan Kali Pesanggrahan dengan ketinggian air sekitar 110 sentimeter.

Sebanyak 146 rumah dengan total 572 jiwa terdampak, sebagian di antaranya mengungsi di alamat yang sama dan titik pengungsian setempat.

Baca Juga:

Kemudian di Kampung Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur, hujan deras memicu banjir dan tanah longsor.

Sebanyak sembilan kepala keluarga terdampak banjir, sedangkan empat rumah rusak sedang akibat terjangan air, dan satu rumah rusak sedang karena longsor. Total 38 jiwa mengungsi ke Majlis Nurul Hidayah.

Sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, dilanda banjir, tanah longsor, serta angin kencang, Sabtu (9/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bogor  banjir  Longsor  Angin Kencang 
BERITA BOGOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp