Banjir & Longsor, Jalan Raya Bandung-Prigi di Trenggalek Tertutup Total

jpnn.com - TRENGGALEK - Banjir dan longsor menutup total Jalan Raya Bandung–Prigi di Desa Watulimo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (30/1) malam.

Banjir dan longsor itu disebabkan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Trenggalek.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Trenggalek Triadi Atmono mengatakan banjir luapan dari tebing membawa material lumpur dan bebatuan hingga menutup badan jalan setinggi sekitar 40–50 sentimeter.

"Material lumpur juga masuk ke permukiman warga, masing-masing dua rumah di RT 05 dan empat rumah di RT 04 Desa Watulimo dengan ketinggian lumpur sekitar 15 hingga 30 centimeter," kata Triadi.

Dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, akses utama penghubung Bandung–Prigi terpaksa ditutup total karena tertutup material longsor.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Trenggalek bersama TNI, Polri, pemadam kebakaran, perangkat desa, dan warga telah diterjunkan ke lokasi untuk penanganan awal serta berkoordinasi terkait pembersihan material menggunakan alat berat.

Selain di Watulimo, hujan lebat juga menyebabkan banjir luapan di Jalan Raya Gandusari–Kampak, Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, sekitar pukul 18.30 WIB.

Genangan air setinggi 30–40 sentimeter sempat menutup badan jalan dan masuk ke satu rumah warga setinggi sekitar 10 cm.