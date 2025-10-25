Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir Masih Melanda Kota Semarang, 2 Nyawa Warga Melayang

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 21:23 WIB
Banjir Masih Melanda Kota Semarang, 2 Nyawa Warga Melayang - JPNN.COM
Proses evakuasi korban tenggelam saat banjir melanda Kota Semarang. FOTO: Humas BPBD Kota Semarang.

jpnn.com, SEMARANG - Dua warga Kota Semarang, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam saat banjir yang melanda wilayah tersebut, Sabtu (25/10).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Endro Pudyo Martanto menyatakan korban dari insiden itu adalah orang dewasa dan usia anak.

Korban pertama diketahui bernama Eko Rusianto, warga Panggung Kidul, Semarang Utara.

Baca Juga:

Saat kejadian, korban sedang bekerja membersihkan sampah di kolam retensi Trimulyo dengan menggunakan ban dalam mobil sebagai alat bantu keamanan, tetapi tanpa mengenakan rompi pelampung.

“Kejadian tenggelam di Trimulyo ini kecelakaan kerja. Korban terpeleset dan akhirnya tenggelam karena tidak bisa berenang,” ujarnya kepada JPNN.com, Sabtu (25/10) malam.

Selain itu, pihaknya juga menerima laporan korban tenggelam lainnya di kawasan Jembatan Pertigaan Masjid Gebangsari, Kecamatan Genuk.

Baca Juga:

Korban diketahui bernama Faisal Azam Saputra, seorang anak yang dilaporkan tenggelam saat bermain di sekitar aliran air yang meluap akibat banjir.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut tenggelam,” kata Endro.

Ada dua warga Kota Semarang meninggal dunia tenggelam saat banjir memasuki hari keempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Semarang  Semarang  Jawa Tengah 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp