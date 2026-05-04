Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Banjir Melanda 3 Desa di OKU, 151 Rumah Terendam

Senin, 04 Mei 2026 – 22:45 WIB
Banjir Melanda 3 Desa di OKU, 151 Rumah Terendam - JPNN.COM
Rumah warga Kabupaten OKU dilanda bencana banjir, Senin. ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com - BATURAJA - Banjir melanda tiga desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Ratusan rumah warga terendam banjir yang diakibat curah hujan tinggi pada Minggu, (3/5) pukul 18.00 WIB, itu.

"Berdasarkan hasil pendataan tercatat sebanyak 151 unit rumah warga kebanjiran dengan korban terdampak bencana alam mencapai 604 jiwa," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU Januar Efendi di Baturaja, Senin (4/5).

Dia mengatakan bahwa tiga desa dilanda banjir terletak di Kecamatan Lubuk Batang meliputi Desa Tanjung Manggus, Gunung Meraksa dan Desa Lunggaian.

Baca Juga:

Meskipun tidak ada korban jiwa, bencana alam merendam sebanyak 151 rumah penduduk dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat karena ruas jalan utama di tiga desa tersebut terendam.

Warga terpaksa menerobos genangan air untuk beraktivitas sehari-hari.

Baca Juga:

"Kami sudah menurunkan personel dan peralatan ke lokasi bencana alam untuk mengevakuasi korban dari kepungan banjir," ungkapnya.

Perahu karet digunakan untuk mengevakuasi warga terdampak ke dataran tinggi guna mengantisipasi korban jiwa.

Banjir melanda tiga desa di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. 15 rumah warga terendam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Oku  Rumah terendam banjir  Sumsel 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp