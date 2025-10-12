Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir Melanda Kota Medan, 194 Jiwa dari 80 KK Terdampak

Minggu, 12 Oktober 2025 – 11:45 WIB
Banjir Melanda Kota Medan, 194 Jiwa dari 80 KK Terdampak - JPNN.COM
Petugas melakukan evakuasi terhadap masyarakat terdampak banjir di Kota Medan. ANTARA/HO-Dok Pusdalops Sumut

jpnn.com - MEDAN - Banjir melanda Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan laporan yang diterima di Medan, Minggu (12/10), banjir dikarenakan curah hujan yang mengakibatkan Sungai Babura meluap ke permukiman masyarakat yang terjadi pada Minggu (11/10) dini hari.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara mencatat sebanyak 194 jiwa dari 80 kepala keluarga terdampak akibat banjir yang melanda Kota Medan.

Ratusan warga yang terdampak tersebut merupakan masyarakat Kelurahan Berigin, Kecamatan Medan Selayang, yang tersebar di sejumlah lingkungan.

Baca Juga:

Pusdalops PB Sumut mencatat sekitar 70 rumah terendam akibat banjir tersebut dengan ketinggian 180-200 sentimeter

Akibat peristiwa tersebut, sedikitnya 13 jiwa dari ratusan jiwa yang terdampak tersebut mengungsi.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan dan Logistik BPBD Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan bahwa data tersebut sifatnya sementara yang diterima Pusdalops PB Sumut atas kejadian bencana itu.

Baca Juga:

"Itu masih data sementara dari Medan. Ini masih didata lagi," ujar Sri Wahyuni.

Yuyun sapaan akrab Sri Wahyuni, mengatakan bahwa berbagai upaya penanganan atas kejadian bencana tersebut telah dilakukan sejumlah pemangku kebijakan terkait

Banjir melanda Kota Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 194 jiwa dari 80 kepala keluarga terdampak banjir tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Banjir Medan  banjir  warga terdampak banjir  Bencana 
BERITA BANJIR MEDAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp