JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir Meluas di Kabupaten Serang, 2.682 Rumah Terendam Banjir di 13 Kecamatan

Minggu, 08 Maret 2026 – 21:06 WIB
Ilustrasi foto sejumlah rumah terendam banjir di Kota Serang, Banten, Minggu (8/3/2026). ANTARA/HO-BPBD Kabupaten Serang

jpnn.com, SERANG - Sebanyak 2.682 rumah warga di Kabupaten Serang, Banten, terendam banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut sejak Jumat hingga Minggu (8/3/2026) malam.

Bencana hidrometeorologi ini dilaporkan telah meluas ke 24 desa yang tersebar di 13 kecamatan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengungkapkan bahwa data hingga pukul 18.00 WIB mencatat sebanyak 3.099 KK atau 9.184 jiwa terdampak.

"Dari jumlah tersebut, tercatat ada 337 lansia dan 222 balita yang menjadi prioritas pengawasan kami," ujar Ajat.

Adapun 13 kecamatan terdampak banjir meliputi Jawilan, Cinangka, Tunjungteja, Pamarayan, Bojonegara, Kibin, Ciruas, Binuang, Carenang, Kramatwatu, Tanara, Pontang, dan Cikande.

Selain pemukiman, banjir juga menggenangi akses jalan desa serta fasilitas umum seperti Masjid Al Amin dan SDN 1 Tonjong.

Ajat menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang tidak hanya memicu banjir, tetapi juga mengakibatkan pergerakan tanah di Desa Kadubereum (Kecamatan Padarincang) dan Desa Margatani (Kecamatan Kramatwatu), serta kejadian pohon tumbang di Desa Mangkunegara.

"Ketinggian muka air (TMA) di lapangan saat ini bervariasi. Di Kecamatan Pontang, air masih setinggi 60 sentimeter, sementara di wilayah lain seperti Carenang dan Jawilan berkisar antara 40 hingga 50 sentimeter," tambahnya.

Sebanyak 2.682 rumah warga di Kabupaten Serang, Banten, terendam banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut sejak Jumat hingga Minggu (8/3/2026).

