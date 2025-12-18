Banjir Meluas di Siak, Bupati Afni Instruksikan Pejabat Turun Lapangan: Rakyat Harus Dibersamai

jpnn.com, SIAK - Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Siak selama dua hari terakhir menyebabkan banjir meluas hampir di seluruh kecamatan.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Siak Dr Afni Zulkifli mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan seluruh pejabat turun langsung ke lapangan untuk memastikan rakyat terdampak tidak menghadapi musibah sendirian.

Bupati Afni menegaskan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat saat bencana bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk empati dan tanggung jawab moral.

“Pejabat eselon II, staf ahli, dan tiga asisten sudah saya minta turun langsung menyebar ke semua lokasi banjir. Selain mengumpulkan data yang bisa diintervensi pemerintah, kehadiran pejabat di tengah rakyat sangat penting. Rakyat harus dibersamai dalam senang dan susahnya mereka,” ujar Afni Kamis (18/12).

Pemerintah Kabupaten Siak menetapkan status siaga banjir dan memprioritaskan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Mulai Kamis (18/12/2025), para pejabat yang ditugaskan turun langsung ke lokasi dengan membawa bantuan sembako serta melakukan pendataan lapangan secara menyeluruh.

Seluruh tim diminta berkoordinasi dengan Baznas, Dinas Sosial, serta camat setempat, agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.

Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mempercepat penanganan dan meminimalkan dampak sosial akibat banjir.