Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Sumsel

Banjir Merendam 652 Rumah di Kelurahan Pasar II Muara Enim

Selasa, 14 April 2026 – 19:30 WIB
Banjir Merendam 652 Rumah di Kelurahan Pasar II Muara Enim - JPNN.COM
Personel BPBD Muara Enim mengevakuasi korban banjir menggunakan perahu fiber, Selasa. ANTARA/HO/BPBD Muara Enim

jpnn.com - MUARA ENIM - Ratusan rumah warga di Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terendam banjir yang disebabkan curah hujan tinggi yang terjadi pada Selasa (14/4).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muara Enim Abdurrozieq Putra mengatakan banjir disebabkan drainase yang tidak dapat menampung volume air hujan sehingga meluap ke jalan dan menggenangi rumah warga.

Meskipun tidak ada korban jiwa, bencana alam itu menyebabkan 652 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter.

"Air banjir mulai masuk rumah warga subuh tadi sekitar pukul 04.00 WIB," kata Abdurrozieq Putra saat dihubungi dari Baturaja, Selasa (14/4).

Selain rumah, banjir juga merendam ruas jalan utama di Kelurahan Pasar II hingga menyulitkan masyarakat beraktivitas.

"Bencana alam ini mengganggu aktivitas masyarakat, karena selain rumah, ruas jalan juga terdampak banjir mencapai 1 meter," ungkap.

Mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya bergerak cepat mengerahkan personel ke lokasi bencana alam untuk mengevakuasi korban.

Dalam proses evakuasi, BPBD Muara Enim menerjunkan perahu fiber untuk mengangkut korban secara bergantian ke dataran tinggi guna mengantisipasi korban jiwa.

Banjir merendam 652 rumah di Kelurahan Pasar II, Kabupaten Muara Enim, Sumsel. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

TAGS   banjir  Muara Enim  Rumah terendam banjir  Sumsel  BPBD 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp