Banjir Merendam Jalan di Bandung

Jumat, 05 Desember 2025 – 20:04 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Sejumlah ruas jalan di Bandung, Jawa Barat, terendam banjir, setelah diguyur hujan, Jumat (5/12).

Polisi harus melakukan rekayasa arus lalu lintas (lalin) pada ruas jalan terputus.

Kapolsek Dayeuhkolot AKP Triyono Raharja menuturkan pihaknya saat ini merekayasa arus lalu lintas menuju Jalan Terusan Bojongsoang.

"Sementara sampai sore ini arus lalu lintas masih terputus karena jalan alternatif yang dapat dilewati adalah Jalan Terusan Bojongsoang," ujar Triyono.

Dia menjelaskan beberapa titik mencakup jalan strategis yang merupakan jalan penghubung antarkecamatan, meliputi Metro Garmen dan depan Pasar Dayeuhkolot.

"Genangan tinggi ada di beberapa titik, seperti Metro Garmen dan Pasar Dayeuhkolot," ujarnya.

Baca Juga: Geng Motor Serang Penjual Martabak di Kota Bandung

Pantauan di lokasi tersebut nampak arus lalu lintas saat ini terputus, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sebagian besar pengendara lainnya memilih enggan melintasi genangan banjir itu dan berbalik arah untuk mencari rute alternatif lain.