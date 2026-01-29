Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Banjir Merendam Puluhan RT & 10 Ruas Jalan di Jakarta

Kamis, 29 Januari 2026 – 15:25 WIB
Banjir Merendam Puluhan RT & 10 Ruas Jalan di Jakarta - JPNN.COM
Petugas BPBD DKI Jakarta saat meninjau lokasi banjir di Jakarta, Kamis (29/1/2026). (ANTARA/HO-BPBD DKI)

jpnn.com - JAKARTA - Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta makin meluas. Hingga Kamis (29/1) siang, banjir telah merendam puluhann rukun tetangga (RT) dan 10 ruas jalan di Jakarta.

"Saat ini banjir terjadi di 34 RT yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta.

Menurut dia, data terakhir menunjukkan bahwa banjir kian meluas dan merendam sebagian wilayah DKI dengan ketinggian air bervariasi sekitar 30-150 cm.

Baca Juga:

Yohan mengatakan bahwa banjir yang terparah berada di Jakarta Timur (Jaktim) dengan ketinggian air dari satu meter hingga satu setengah meter.

Dia menjelaskan cuaca hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1) menyebabkan terjadinya kenaikan air di sejumlah bendungan yang menjadi pos pantau.

"Penyebab utamanya, yaitu curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke Hulu," ungkapnya.

Baca Juga:

Berikut data BPBD DKI Jakarta banjir yang merendam puluhan RT dan 10 ruas jalan:

Jakarta Barat terdapat 14 RT yang terdiri dari:

Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta makin meluas, merendam puluhan RT dan 10 ruas jalan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Banjir Jakarta  RT terendam banjir  banjir kian meluas 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp