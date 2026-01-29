Banjir Merendam Puluhan RT & 10 Ruas Jalan di Jakarta

jpnn.com - JAKARTA - Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta makin meluas. Hingga Kamis (29/1) siang, banjir telah merendam puluhann rukun tetangga (RT) dan 10 ruas jalan di Jakarta.

"Saat ini banjir terjadi di 34 RT yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta.

Menurut dia, data terakhir menunjukkan bahwa banjir kian meluas dan merendam sebagian wilayah DKI dengan ketinggian air bervariasi sekitar 30-150 cm.

Yohan mengatakan bahwa banjir yang terparah berada di Jakarta Timur (Jaktim) dengan ketinggian air dari satu meter hingga satu setengah meter.

Dia menjelaskan cuaca hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1) menyebabkan terjadinya kenaikan air di sejumlah bendungan yang menjadi pos pantau.

"Penyebab utamanya, yaitu curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai seperti Sungai Ciliwung, Pesanggrahan dan Angke Hulu," ungkapnya.

Berikut data BPBD DKI Jakarta banjir yang merendam puluhan RT dan 10 ruas jalan:

Jakarta Barat terdapat 14 RT yang terdiri dari: