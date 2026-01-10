Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Banjir Merendam Sejumlah Wilayah di Kabupaten Kudus

Sabtu, 10 Januari 2026 – 10:28 WIB
Banjir Merendam Sejumlah Wilayah di Kabupaten Kudus - JPNN.COM
Bupati Kudus Sam'ani intakoris didampingi Kapolres Kudus AKBP Heru AKBP Heru Dwi Purnomo memantau proses evakuasi mobil yang terbawa longsor jembatan sehingga jatuh ke dasar sungai sebelum pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (9/1/2026) malam. ANTARA/HO-Humas Polres Kudus

jpnn.com - KUDUS - Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir itu menggenangi permukiman warga, akses jalan dan sejumlah fasilitas umum setelah hujan turun dengan intensitas tinggi.

Kepala pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Eko Hari Djatmiko mengatakan banjir mengakibatkan enam rumah warga di Desa Singocandi tergenang, setelah tembok pembatas antara perumahan dengan Sungai Gelis rusak, mengingat debit air sungai juga meningkat pada Jumat (9/1) malam.

Selain itu, kata dia, hujan deras yang mengguyur wilayah itu mengakibatkan jembatan sebelum pintu masuk Wisata Colo, Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, mengalami kerusakan.

Baca Juga:

"Banjir juga terjadi di Kecamatan Mejobo, mulai dari Desa Golantepus, Temulus, hingga Kesambi dengan genangan mencapai 50-an centimeter," ujarnya.

Di mengatakan bahwa pada Jumat (9/1) malam, Jalan Pantura Timur Kudus-Pati juga tergenang banjir, namun saat ini genangan mulai surut, sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Demikian juga genangan banjir yang terjadi di Desa Singocandi  juga mulai surut pada Jumat (9/1) pukul 23.00 WIB.

Baca Juga:

Kasat Samapta Polres Kudus AKP Noor Alifi mengaku bersama jajaran Polsek Kudus Kota pada Jumat (9/1) malam melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Luapan air Sungai Gelis terjadi di Desa Singocandi RT 8 RW 3.

Debit air yang meningkat mengakibatkan pagar tembok pembatas antara Perumahan Singocandi dan Sungai Gelis roboh sepanjang sekitar 3 meter dengan tinggi 2 meter, sehingga mengakibatkan enam rumah warga tergenang air setinggi 1 meteran.

Banjir merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir itu menggenangi permukiman warga, akses jalan dan sejumlah fasilitas umum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   banjir  Kabupaten Kudus  Rumah Tergenang  Permukiman 
BERITA BANJIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp