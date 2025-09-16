Banjir Mungkin akan Melanda 10 Wilayah di Kalimantan Timur

jpnn.com - SAMARINDA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur (BPBD Kaltim) meminta pemerintah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Kaltim meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah berupa banjir dan tanah longsor yang diprakirakan terjadi pada akhir tahun.

"Sesuai dengan perkiraan dari BMKG, pada akhir tahun ini, Desember sampai Januari-Februari, dimungkinkan ada bencana banjir dan tanah longsor," kata Analis Kebijakan BPBD Kaltim Sugeng Priyanto di Samarinda, Selasa (16/9).

Menurutnya, sepuluh kabupaten/kota di Kaltim seluruhnya memiliki potensi terdampak bencana banjir yang kerap kali diikuti dengan kejadian tanah longsor.

Kaltim memiliki sepuluh wilayah, yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, Kota Bontang, dan Kota Samarinda.

Menurut Sugeng, sinergi dan kolaborasi antara BPBD, Dinas Sosial, TNI, Tagana, hingga lembaga terkait lainnya, menjadi krusial untuk memaksimalkan peran serta fungsi masing-masing dalam penanggulangan bencana.

Sugeng menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak mengalami kepanikan saat menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk melakukan mitigasi sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat drainase dan memicu genangan air.

"Bagi warga yang berada di daerah rawan, kewaspadaan tinggi harus diterapkan untuk menghindari risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda," kata Sugeng.