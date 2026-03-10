Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Banjir Orderan di Bulan Ramadan? Ini 4 Strategi Pengiriman Agar Lebih Efisien

Selasa, 10 Maret 2026 – 14:55 WIB
Pengiriman barang (Ilustrasi). Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan periode Ramadan merupakan salah satu momen dengan peningkatan pengiriman yang signifikan, terutama untuk produk-produk kebutuhan Lebaran seperti fesyen, kue kering, dan hampers.

Ramadan bukan hanya momentum untuk meningkatkan penjualan, tetapi juga kesempatan bagi para pelaku usaha untuk memperkuat kepercayaan pelanggan.

“Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi logistik sejak awal agar lonjakan pesanan dapat dikelola dengan baik dan pengiriman tetap berjalan lancar sehingga kepuasan pelanggan pun tetap terjaga,” ujar Kenny.

Agar pengiriman selama Ramadan lebih efisien, berikut tips yang dapat diterapkan:

1. Proyeksikan Lonjakan Pesanan Sejak Awal

Pelaku usaha sebaiknya memetakan potensi kenaikan permintaan berdasarkan tren pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Dengan mempelajari proyeksi dan melakukan persiapan sejak awal, pelaku usaha dapat mengatur stok, jadwal produksi, dan rencana pengiriman dengan lebih rapi dan terjadwal.

2. Pilih Layanan Pengiriman Sesuai Urgensi Waktu

Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menerima pembayaran harga barang terlebih dahulu, sementara ongkos kirim dibayarkan oleh penerima saat paket diterima.

