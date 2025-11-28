Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

Banjir Putus Total Akses Jalan Lintas Provinsi di Nagan Raya, Ratusan KK Terisolasi

Jumat, 28 November 2025 – 16:16 WIB
Ruas jalan provinsi di lintas barat Aceh di kawasan Desa Panton Pange, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, rusak total akibat terjangan banjir sehingga mengakibatkan putusnya akses transportasi publik di kawasan setempat, Jumat (28/11/2025). ANTARA/HO-Pusdalops BPBD Nagan Raya Aceh

jpnn.com - NAGAN RAYA - Sepanjang 250 meter ruas jalan provinsi di lintas barat Aceh di kawasan Desa Panton Pange, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, putus total akibat terjangan banjir.

“Saat ini akses transportasi masih putus total,” kata Koordinator Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya Agussalim kepada ANTARA, Jumat (28/11) siang.

Dia menjelaskan bahwa terputusnya badan jalan di kawasan tersebut setelah dilanda banjir sejak Rabu hingga Kamis (26-27/11), sehingga mengakibatkan aspal di badan jalan terkelupas dan rusak parah.

Selain itu, satu unit jembatan kecil penghubung antarkecamatan juga rusak, sehingga mengakibatkan akses transportasi putus total.

Agussalim mengatakan dampak dari putusnya akses jalan tersebut mengakibatkan ratusan kepala keluarga di kawasan ini terisolasi dan terkurung.

Hingga Jumat siang, petugas BPBD Nagan Raya belum bisa mengakses lokasi karena sarana badan jalan rusak parah.

Selain itu, lanjut dia, badan jalan di kawasan tersebut juga masih dipenuhi lumpur dan genangan air, sehingga menyebabkan proses evakuasi dan penanganan menjadi terhambat. (antara/jpnn)

Banjir memutus total akses jalan lintas provinsi di Nagan Raya, Aceh. Ratusan kepala keluarga terisolasi

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

